В «Урале» рассказали, что думают о переходе в Азию

Футбольный функционер Олег Иванов, который занимает пост президента екатеринбургского «Урала», поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нужно все же играть, чем ждать, когда нас вернут. Чтобы у нас был международный опыт. Конечно, хотелось бы играть в Европе. Но лучше играть, чем не играть: хоть в Азии, хоть на луне!», - передает слова Иванова «Спорт-экспресс».

Напомним, что сегодня, 23 декабря, состоится заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться вопрос перехода в Азию.

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов.