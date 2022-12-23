Влут: «Многие боялись отпускать меня в Россию»

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, как близкие восприняли его переезд в Россию.

По словам 27-летнего футболиста, изначально родители боялись отпускать его в нашу страну, однако игрок московского «Спартака» Куинси Промес, проведший в России в общей сложности уже больше пяти лет, их успокоил.

«Не все в моей семье были рады моему решению. Но родители поверили Куинси и с тяжёлым сердцем приняли ситуацию», — приводит слова Влута Sport24.

Напомним, Влут перешёл в «Урал» в начале сентября из казахстанского клуба «Астана». В нынешнем сезоне нидерландец провёл за команду из Екатеринбурга восемь матчей и забил два гола.