Агент Заболотного: «Был ряд предложений от команд второй восьмёрки РПЛ»

Антон Синьков, агент вратаря «Сочи» Николая Заболотного, рассказал, что его клиент может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

Действующий контракт 32-летнего футболиста с южанами рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает Заболотного в 400 тысяч евро.

Напомним, в конце ноября «Сочи» возглавил 70-летний специалист Курбан Бердыев, ранее работавший в «Рубине» и «Ростове». По мнению агента, Заболотному будет непросто конкурировать за место в основном составе команды с Сосланом Джанаевым.

«Был ряд предложений от команд второй восьмёрки, но пока их не рассматривали. Понимание будет где-то в начале февраля», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Заболотный провёл в составе «Сочи» четыре матча, пропустив в них три мяча и дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.