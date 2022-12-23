Влут назвал футболиста, который повлиял на его переход в «Урал»

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал, кто повлиял на его переход в российский клуб из «Астаны» в сентябре нынешнего года.

По словам 27-летнего нидерландца, перед переходом он советовался со своим соотечественником Куинси Промесом, выступающим за «Спартак».

«Россия и конкретно «Урал» — отличный вариант для карьеры. Промес и повлиял на то, что я здесь», — цитирует Влута Sport24.

Помимо «Астаны», ранее Влут выступал за ПСВ, с которым выигрывал чемпионат Нидерландов, а также за молодёжную сборную своей страны. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Урал» восемь матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.