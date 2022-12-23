«Зенит» хочет досрочно вернуть Алберто из аренды

Бразильский форвард Юри Алберто, ныне выступающий на правах аренды за «Коринтианс», может досрочно вернуться в петербургский «Зенит». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Марко Белло.

Согласно данным журналиста, руководство российского клуба ведет переговоры о возвращении нападающего. Чемпион РПЛ хочет досрочно завершить его аренду, поскольку нападающий Иван Сергеев и Матео Кассьерра находятся не в лучших кондициях.

Алберто в нынешнем сезоне сыграл за «Коринтианс» 20 матчей в чемпионате Бразилии. 21-летний нападающий записал на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.