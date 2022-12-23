Агент оценил вероятность перехода Дивеева в европейский клуб

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, сохранился ли интерес к 23-летнему футболисту со стороны европейских клубов.

Ранее сообщалось, что минувшим летом московский клуб отказался продавать своего футболиста в итальянскую «Салернитану» менее чем за 15 миллионов евро.

«Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, этот переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.