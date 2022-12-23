Агент высказался о будущем защитника «Факела» Божина

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника воронежского «Факела» Сергея Божина, высказался относительно будущего своего клиента.

«О переходе Божина в другой клуб мы не говорим. Если появятся интересные предложения, будем разговаривать. Но пока таких нет. Продление контракта с «Факелом» тоже не обсуждалось», - передает слова агента издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами в 18 поединках за воронежский коллектив. Трансферная стоимость Божина оценивается в 700 тысяч евро.