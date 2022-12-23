Агент рассказал, когда «Пари НН» вступит в переговоры со Стоцким по продлению контракта

Олег Ерёмин, агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, высказался о будущем своего клиента, чей контракт с клубом истекает следующим летом.

По словам агента, пока переговоров о продлении соглашения не ведётся по причине того, что руководство «Пари НН» до сих пор не определилось с кандидатурой нового главного тренера после ухода Михаила Галактионова.

«Для начала Нижнему Новгороду нужно определиться со своими вопросами, имею в виду назначение главного тренера. И потом политика будет формироваться уже из приоритетов нового тренера», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стоцкий провёл в составе нижегородской команды 15 матчей, забил в них один гол и отдал три результативные передачи. Цвета «Пари НН» футболист защищает с января нынешнего года. Ранее он выступал за «Краснодар», «Уфу» и «Балтику».