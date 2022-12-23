Широков: «В Азии нас никто не ждёт»

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков высказался насчет возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«В футболе мы не играем год, ничего страшного, надо работать над тем, чтобы рейтинг не упал резко, а не бегать туда-сюда. Какое мы отношение имеем к Азии? Никто нас там не ждет», - приводит слова Широкова издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальную команду отстранили от квалификации Евро-2024, а российские команды не могут выступать в еврокубках.