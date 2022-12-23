Канунников рассказал, видит ли себя футбольным тренером

Экс-нападающий национальной команды России и казанского «Рубина» Максим Канунников рассказал, видит ли он себя тренером в будущем.

«У меня нет жесткости. Не люблю кричать, а зачастую нужно именно это, чтобы взбодрить футболистов. Ты должен как‑то мотивировать их. Поэтому тренерство никогда не было в приоритете», - приводит слова Канунникова «Матч ТВ».

В мае нынешнего года Максим покинул самарские «Крылья Советов», за которые выступал с 2018 года. С того момента он находится в статусе свободного агента.

За сборную России форвард сыграл 12 поединков.