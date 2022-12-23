Нигматуллин: «Решение о переходе РФС в Азию будет катастрофой»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет катастрофой. Где Россия и где Азия? Это решение будет выглядеть странным. Потом обратного пути может и не быть», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов. Из-за этого национальная команда была дисквалифицирована с отбора ЧМ-2022, а также не примет участия в квалификации Евро-2024.