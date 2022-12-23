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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев оценил шансы Дзюбы и Соболева заиграть в Азии

23 Декабря 2022 • 09:06 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а ныне тренер Дмитрий Аленичев высказался о том, получится ли у российских футболистов заиграть в Азии.

«Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!» - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Аленичев поработал главным тренером «Спартака» и тульского «Арсенала». Его последним клубом был красноярский «Енисей», который он покинул весной 2019 года. С того момента Дмитрий находится без работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Артём Дзюба Антон Заболотный Николай Комличенко Александр Соболев
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