Могилевец рассказал, мог ли он уехать в Европу

Экс-хавбек петербургского «Зенита» Павел Могилевец поведал о том, мог ли он продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Если бы моими делами занимались люди, у которых была бы цель отправить меня в Европу, в 20 лет я бы уехал. Я начал привлекаться в сборную, и спрос, точно бы был. Вопрос о деньгах бы даже не стоял», - передает слова футболиста Sport24.

Напомним, что Павел является воспитанником петербургского «Зенита». Кроме «сине-бело-голубых», он поиграл за казанский «Рубин», «Ростов» и «Пари НН». Летом текущего года Могилевец перебрался в узбекский «Бунёдкор», подписав с этим клубом краткосрочный трудовой договор до конца декабря.