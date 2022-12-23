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Канунников: «Черчесов - самый жёсткий из моих тренеров»

23 Декабря 2022 • 08:32 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России Максим Канунников вспомнил о работе под руководством Станислава Черчесова, ныне занимающего пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Черчесов был жестким, но справедливым. Если он критиковал, это было по делу. Он был самым жестким из моих тренеров. При нем я определенно повысил свой уровень игры», - передает слова 31-летнего футболиста «Матч ТВ».

Последним местом работы Канунникова были самарские «Крылья Советов». Он покинул этот клуб в мае нынешнего года. С того момента нападающий находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Канунников Станислав Черчесов
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