Канунников не исключает возвращения в профессиональный футбол

Экс-форвард сборной России Максим Канунников заявил, что не исключает возвращения в профессиональный футбол.

«В голове себе даю шанс, что такое может произойти, и я смогу вернуться. Поэтому и не говорю о завершении карьеры. Мне 31 год всего, для меня это слишком мало», - передает слова нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что в мае текущего года Канунников покинул самарские «Крылья Советов», за которые выступал с 2018 года. С того момента Максим находится в статусе свободного агента.

Ранее он отметился выступлениями за «Зенит», «Рубин» и еще несколько клубов. В составе сборной России нападающий провел 12 матчей.