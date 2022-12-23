По пути Дешама: Бывшие звёзды российского футбола в роли успешных главных тренеров

Футбольное сообщество, как в целом мировое, так и отечественное, знает немало фактов, когда успешный в прошлом футболист становится успешным тренером. Так, в год своего тридцатилетия Дидье Дешам стал чемпионом мира в качестве капитана команды. Спустя два десятилетия он во второй раз вместе с Францией, уже в качестве главного тренера, повторил этот успех, а 18 декабря был на расстоянии двух одиннадцатиметровых от третьего восхождения на престол. 8 июля исполнилось десять лет как он на посту наставника «трехцветных». К вышеназванным регалиям стоит добавить ещё и чемпионство на чемпионате Европы-2000. А что же у нас, в России? Кто из знаменитых бывших игроков снискал похожий успех или хотя бы приблизился к нему?

Безусловно, первым в голову приходит Станислав Черчесов. Четыре года назад Станислав Саламович подарил нашей стране настоящий праздник. Чемпион СССР и России в составе московского «Спартака», победитель чемпионата Австрии в составе «Тироля» и до сборной России добивался тренерских успехов, выигрыв национальный чемпионат и Кубок Польши.

Из его более юных коллег стоит отметить Александра Кержакова, который летом 2021 года возглавил «Нижний Новгород». Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России возглавил футбольный клуб, который в июле 2021 года на построенном специально к чемпионату мира 2018 года стадионе повёл борьбу со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и «Динамо». Молодой амбициозный тренер для такой же молодой амбициозной команды! И ещё немаловажный факт: отец Кержакова родом из Дзержинска, так что было за что побороться. Однако, заняв 11-е место в РПЛ и выполнив задачу по сохранению прописки в элитной российской лиге, Кержаков был вынужден покинуть своё место…

Более интересной и знаковой в плане регалий игрока и тренера выглядит биография 46-летнего Сергея Семака: девятикратный чемпион России – пять раз как игрок и четыре раза как тренер. При этом в качестве игрока Сергей Богданович единственный, кто стал чемпионом в составе трёх команд – ЦСКА (2003 г.), «Рубина» (2008 и 2009), «Зенита» (2010 и 2011/2012). Бронзовый призёр чемпионата Европы-2008. Заслуженный мастер спорта. Игровую карьеру в возрасте своего совершеннолетия Семак начал в 1992 году в «Пресне», являвшейся дублем «Асмарала». После успешных игр ЦСКА в Лиге чемпионов против ПСЖ Семак два сезона провёл в этом клубе. Впервые в роли главного тренера дебютировал в «Уфе» в декабре 2016 года. В Башкирии воспитаннику ворошиловградского футбола удалось воссоздать вполне боеспособный коллектив. Победы на тренерском посту пришли уже в «Зените», куда он вернулся по окончании сезона-2017/18, и с тех пор ни разу не уступал звания чемпиона России.

Достаточно поздно, только в 22 года, дебютировал в главной российской лиге Андрей Тихонов. После восьми сезонов и восьми чемпионств в столичном «Спартаке» Тихонов успел поиграть за самарские «Крылья Советов», «Химки» и «Астану». На посту главного тренера достижением Тихонова являются бронзовые медали ФНЛ с «Енисеем», второе место и завоевание путёвки на повышение с «Крыльями Советов» (2017/18), бронза чемпионата Казахстана с «Астаной» в 2020 году. Характерная черта – тренерские пути Тихонова шли тем же маршрутом, что и пути в качестве футболиста.

Нынешний наставник сборной России Валерий Карпин, сделавший себе имя в столичном «Спартаке», спустя годы возглавил свой родной клуб. Его игровой карьере стоит только позавидовать. Да, он не брал титулов с «Валенсией», «Сельтой» и «Реал Сосьедадом», но был одним из лидеров национальной сборной в 90-х, чего стоит только отбор на Евро-2000… Тренерская карьера Валерия Георгиевича складывается пока что скромнее, но вместе с «Ростовом» Карпин способен на многое. А может, и со сборной России, уже в роли главного тренера, получится! Тренерские дороги, они как пути господни, неисповедимы.

Константин Лицин