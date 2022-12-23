Экс-игрок «Зенита» рассказал о своей свадьбе за 18 млн рублей

Бывший форвард «Зенита» и «Рубина» Максим Канунников рассказал журналистам о своей роскошной свадьбе, которая стоила спортсмену около 18 миллионов рублей.

Канунников сказал «Матч ТВ», что у него обычно не было никаких роскошных вечеринок. Экс-форвард сборной России отметил, что зато у него была очень роскошная свадьба.

«Об этом многие писали, но для меня свадьба — это один раз в жизни. Потрачено на неё было около 18 миллионов рублей», - добавил Канунников.

Напомним, что последним клубом Канунникова были самарские «Крылья Советов». Форвард также выступал за «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Томь».