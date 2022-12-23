Спортивный директор «Расинга» прокомментировал интерес ЦСКА к Рохасу

Спортивный директор «Расинга» Рубен Каприя в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Матиасу Рохасу.

Каприя сказал порталу Sport24, что верить информации в прессе не стоит, так как пока никто в клубе не получал никаких предложений от московских «армейцев».

«На данный момент никаких запросов от ЦСКА в наш клуб официально не поступало», - отметил функционер.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что «армейцы» интересуются 27-летним парагвайским футболистом. В этом сезоне Рохас провёл в составе «Расинга» 35 поединков, в которых забил семь мячей и сделал пять ассистов.