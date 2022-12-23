Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спортивный директор «Расинга» прокомментировал интерес ЦСКА к Рохасу

23 Декабря 2022 • 06:47 Комментировать

Спортивный директор «Расинга» Рубен Каприя в разговоре с журналистами высказался по поводу слухов об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Матиасу Рохасу.

Каприя сказал порталу Sport24, что верить информации в прессе не стоит, так как пока никто в клубе не получал никаких предложений от московских «армейцев».

«На данный момент никаких запросов от ЦСКА в наш клуб официально не поступало», - отметил функционер.

Напомним, что в прессе были слухи о том, что «армейцы» интересуются 27-летним парагвайским футболистом. В этом сезоне Рохас провёл в составе «Расинга» 35 поединков, в которых забил семь мячей и сделал пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Расинг Матиас Рохас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
07:37 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» рассказал о своей свадьбе за 18 млн рублей
06:47 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Расинга» прокомментировал интерес ЦСКА к Рохасу
05:39 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин высказался о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»
00:59 · Россия. Первая лига
Сосницкий в шаге от контракта с «Кубанью»
22 Декабря
23:44 · Россия. Премьер-лига
Нидерландский форвард «Урала» рассказал о целях на вторую часть сезона
23:38 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал интерес к Агапову
23:23 · Россия. Премьер-лига
Юран рассказал о плюсах перехода РФС из УЕФА в АФК
23:20 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Не буду удивлён, если примут решение перейти в АФК»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Агапов сделал выбор между ЦСКА и «Локомотивом» эксклюзив
22:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «России будет тяжело перейти в АФК»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Радченко сравнил Пиняева и Аршавина
21:56 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о Максимовиче: «Хорошо, что это игрок сборной Сербии»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит логики в приобретении Максимовича «Спартаком»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Сейчас думаю о восстановлении от травмы»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Когда заканчивается классный футбол, то сложно смотреть наш посредственный»
Все новости
Рекомендуем