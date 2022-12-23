Лепёхин высказался о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода бразильца Клаудиньо из питерского клуба.

Лепёхин сказал Betonmobile.ru, что по российским меркам Клаудиньо является очень сильным футболистом, который приносит солидную пользу своей команде. Экс-игрок отметил, что со стороны бразильца было много ярких моментов.

«Его уход, для такой большой команды, как «Зенит», не должен стать большой проблемой», - добавил Лепёхин.

Напомним, что Клаудиньо в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе питерского клуба 14 встреч, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.