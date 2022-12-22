Нидерландский форвард «Урала» рассказал о целях на вторую часть сезона

Нидерландский нападающий екатеринбургского «Урала» Рай Влут рассказал о целях команды на весеннюю часть сезона.

«Для меня мечта попасть в топ-6. «Урал» на пути к тому, чтобы стать одной из лучших команд РПЛ», — заявил форвард в интервью изданию Sport24. Игрок отметил, что надеется на скорое снятие бана с российских команд и дальнейшую игру в еврокубках в футболке екатеринбургской команды.

Напомним, что на длительную паузу «Урал» ушёл на десятой строчке в таблице Российской премьер-лиги. На счету Влута пять матчей и один гол в нынешнем розыгрыше чемпионата.