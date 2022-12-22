Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал интерес к Агапову

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал новость о возможном уходе защитника Ильи Агапова.

Напомним, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»сообщало о желании столичных «Локомотива» и ЦСКА приобрести игрока молодёжной сборной России, а сам футболист заинтересован в переходе в стан «железнодорожников».

«Интерес двух московских клубов к Агапову? Трансфер состоится, и всё узнаете. Пока это только слухи», — рассказал Кудряшов в интервью изданию Sport24.

Напомним, что на счету 21-летнего защитника 13 матчей в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.