Юран рассказал о плюсах перехода РФС из УЕФА в АФК

Российский тренер Сергей Юран порассуждал о том, стоит ли РФС менять прописку в футбольной конфедерации и переходить из УЕФА в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию).

«Хотелось бы играть в каких-то кубках, представлять свою страну клубами, сборной. Поэтому, наверное, это правильно», - цитирует Юрана портал VseProSport.ru.

Как добавил специалист, если РФС получится обосноваться в Азии, то это будет только плюсом, ведь и сборная, и клубы получат больше официальных матчей. Но напрашиваться никуда не надо, если в Азии РФС не хотят видеть.

Вопрос о смене конфедерации завтра 23 декабря обсудит исполком РФС на заседании. Российская сборная, а также российские клубы не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА из-за санкций.