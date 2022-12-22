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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Не буду удивлён, если примут решение перейти в АФК»

22 Декабря 2022 • 23:20 Комментировать

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не буду удивлён, если примут решение перейти в Азию. Непонятно, когда мы опять вернёмся в европейскую организацию. Просто непонятно, сколько времени должно пройти», — приводит слова экс-игрока издание «Чемпионат».

По мнению эксперта, необходимо пользоваться всеми вариантами для игры на международных турнирах, поэтому у Кечинова смена конфедерации не вызывает вопросов.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Вопрос о переходе в АФК может быть поднят на исполкоме РФС в пятницу, 23 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Валерий Кечинов
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