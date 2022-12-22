Защитник «Пари НН» Илья Агапов может стать футболистом одного из столичных коллективов.

Ранее известный журналист Иван Карпов сообщал, что молодой игрок попал в сферу интересов «Локомотива» и ЦСКА. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сам футболист хочет присоединиться к составу «железнодорожников».

В нынешней кампании на счету Агапова 16 матчей в футболке нижегородского клуба, в которых 21-летний игрок не отметился забитыми мячами. ЦСКА после 17 туров Российской премьер-лиги занимает пятое место, в то время как «Локомотив» находится в двух строчках от конца турнирной таблицы.