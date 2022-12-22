Булыкин: «России будет тяжело перейти в АФК»

Бывший нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Может быть очень тяжёлая ситуация и с переходом, и с выступлением. Учитывая международное влияние на спорт, России будет тяжело перейти в Азиатскую конфедерацию», — поделился своим мнением экс-форвард «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит «Чемпионат». По его словам, данный шаг может привести к тяжёлой ситуации, поскольку многие страны выступают за санкции против всего российского спорта.

Напомним, что отечественные клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Вопрос о смене конфедерации может быть поднят на исполкоме РФС в пятницу, 23 декабря.