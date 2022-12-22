Радченко сравнил Пиняева и Аршавина

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил карьерные перспективы Сергея Пиняева.

«Пиняев — молодой, быстрый футболист. Аршавин и Пиняев разноплановые игроки. Чтобы Сергею превзойти Аршавина, нужно хорошо играть за сборную России и быть одним из лидеров», — приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

По его мнению, чтобы выполнить столь сложную задачу, Пиняев также должен выступать за европейский клуб, который будет ставить перед собой самые высокие задачи.

Напомним, что 18-летний форвард выступает за «Крылья Советов». По слухам, зимой Сергей может стать игроком «Локомотива».