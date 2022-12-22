Хаджи – о Максимовиче: «Хорошо, что это игрок сборной Сербии»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи с опаской отреагировал на возможный переход в стан «красно-белых» Неманьи Максимовича – полузащитника «Хетафе» и сборной Сербии.

«Играл за свою сборную на чемпионате мира, это хорошо», - цитирует его портал Rusfootball.info.

Но Хаджи не исключает того, что Максимович может в случае чего воспользоваться правилом ФИФА и в один момент приостановить контракт со «Спартаком». И это вызывает опасение, ведь 27-летнему сербу сейчас крайне важно играть в еврокубках, от которых на неопределённое время отстранены российские клубы.