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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи – о Максимовиче: «Хорошо, что это игрок сборной Сербии»

22 Декабря 2022 • 21:56 Комментировать

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи с опаской отреагировал на возможный переход в стан «красно-белых» Неманьи Максимовича – полузащитника «Хетафе» и сборной Сербии.

«Играл за свою сборную на чемпионате мира, это хорошо», - цитирует его портал Rusfootball.info.

Но Хаджи не исключает того, что Максимович может в случае чего воспользоваться правилом ФИФА и в один момент приостановить контракт со «Спартаком». И это вызывает опасение, ведь 27-летнему сербу сейчас крайне важно играть в еврокубках, от которых на неопределённое время отстранены российские клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Неманья Максимович Александр Хаджи
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