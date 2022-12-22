Мостовой не видит логики в приобретении Максимовича «Спартаком»

Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что в возможном подписании «красно-белыми» сербского полузащитника Неманьи Максимовича нет особой логики.

«Логики и смысла в приобретении не вижу. Нет смысла тратить деньги. Для чего приобретать? Чтобы играть в чемпионате России?», - цитирует Мостового Rusfootball.info.

О самом Максимовиче Мостовой высказался как о нормальном игроке, но обратил внимание, что «Спартак» в данный момент обладает хорошей линией полузащиты для чемпионата России.

Недавно стала известна зарплата, которую в столичном клубе будет получать серб.