Кухарчук: «Сейчас думаю о восстановлении от травмы»

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук рассказал о восстановлении после травмы.

«Я старался не пропускать матчи чемпионата мира. Пытался совмещать просмотр с восстановительными процедурами. В этом году вообще непросто все сложилось. В первую очередь сейчас думаю о восстановлении от травмы, которая у меня была», — приводит издание «РБ Спорт» слова Кухарчука.

Футболист отметил, что в настоящий момент повреждение его уже не беспокоит, однако в отпуск полузащитник не отправится из-за отсутствия времени.

Напомним, что последним матчем для Ильи была встреча против «Спартака» 23 октября в рамках Российской премьер-лиги. В текущей кампании на его счету восемь игр и два забитых мяча.