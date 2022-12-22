Кавазашвили: «Когда заканчивается классный футбол, то сложно смотреть наш посредственный»

Бывший голкипер «красно-белых» Анзор Кавазашвили признал, что после чемпионата мира смотреть игры РПЛ ему будет тяжко.

«Когда заканчивается классный футбол, то сложно смотреть наш посредственный», - цитирует ветерана «Спартака» «Чемпионат».

Кавазашвили добавил, что вряд ли сможет смотреть теперь все матчи отечественной лиги, а будет включать игры любимого «Спартака».

РПЛ вернётся на экраны и стадионы России с начала марта 2023 года. Перед зимней паузой в лиге сыграно 17 туров, лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит». У «сине-бело-голубых» 42 очка. «Спартак» идёт вторым с 36 баллами.