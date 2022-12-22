Гранат: «Футбола никогда много не бывает»

Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и «Рубина» Владимир Гранат поделился мыслями от усталости от футбола после катарского чемпионата мира.

«Футбола никогда много не бывает. Каждый же отвлекается на другие вещи — не только футбол всё время смотрит. Я, как футболист, не считаю, что футбола было много. Можно сказать, что уже скучаю», — заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью«Чемпионату».

Напомним, что катарский мундиаль завершился 18 декабря финалом между Аргентиной и Францией. Возобновление европейских топ-лиг запланировано на последние дни 2022 года.