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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Футбола никогда много не бывает»

22 Декабря 2022 • 21:32 Комментировать

Бывший футболист «Динамо», «Ростова» и «Рубина» Владимир Гранат поделился мыслями от усталости от футбола после катарского чемпионата мира.

«Футбола никогда много не бывает. Каждый же отвлекается на другие вещи — не только футбол всё время смотрит. Я, как футболист, не считаю, что футбола было много. Можно сказать, что уже скучаю», — заявил участник домашнего чемпионата мира в интервью«Чемпионату».

Напомним, что катарский мундиаль завершился 18 декабря финалом между Аргентиной и Францией. Возобновление европейских топ-лиг запланировано на последние дни 2022 года.

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Владимир Гранат
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