Галямин – о переходе РФС в АФК: «Я бы годик подождал»

Бывший защитник сборной России и «Эспаньола» Дмитрий Галямин предпочитает не спешить с переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я бы годик подождал», - цитирует его «Спорт День за Днём».

Но эксперт уверен, что люди, которые вынесли на повестку этот вопрос, знают о ситуации явно больше, чем все остальные и поэтому тему перехода РФС в АФК обсудят на ближайшем заседании исполкома национального футбольного союза. Оно состоится, напомним, 23 декабря.

Ранее экс-президент московского «Локо» Ольга Смородская назвала потенциальную смену конфедерации бессмысленной.