«Торпедо» интересен форвард сборной Узбекистана

В московском «Торпедо» положили глаз на нападающего сборной Узбекистана и казахского «Тобола» Игоря Сергеева. 29-летнего футболиста «автозаводцы» планировали подписать ещё прошлым летом, но тогда его клуб не пошёл навстречу москвичам и предпочёл сохранить игрока.

Как пишет Metaratings, препятствием для «Торпедо» в осуществлении трансфера является высокая зарпалата форварда.

В сезоне-2022 чемпионата Казахстана Сергеев забил девять голов в 26 матчах и оформил два ассиста, а стоит игрок, если верить порталу Transfermarkt, 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что аустайдер РПЛ этой зимой готов расстаться с четырьмя игроками.