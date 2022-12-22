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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников рассказал, почему Пиняеву нужно перейти в «Локомотив»

22 Декабря 2022 • 21:10 Комментировать

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников объяснил, почему 18-летнему полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву нужно перейти в стан «железнодорожников». Разговоры о возможном трансфере появились в информационной повестке не так давно, а ранее многие СМИ уже сообщили, что Пиняев отказал «Локомотиву» в переходе и решил остаться в самарском клубе.

«Он будет играть в ведущем московском клубе, попадание в сборную России упростится. Из Самары всё-таки сложнее», - цитирует Сенникова «Спорт День за Днём».

Сергей Пиняев – один из талантливых молодых игроков РПЛ, сейчас он выступает в Самаре за «Крылья Советов» и за 11 игр на полях лиги забил три гола и оформил один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Дмитрий Сенников Сергей Пиняев
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