Непомнящий: «Дзюба соответствует уровню первой восьмёрки РПЛ»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о карьерных перспективах Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.

«Дзюба — взрослый человек, он сам знает, где ему лучше продолжить карьеру. Я не думаю, что Артем не востребован в России. На мой взгляд, Дзюба все ещё соответствует уровню первой восьмерки РПЛ. Это сто процентов», — приводит слова экс-тренера сборной Камеруна издание «РБ Спорт». По мнению специалиста, если Артём будет в хорошей форме, то он способен показывать хороший уровень, вне зависимости от возраста.

Напомним, что прошлым клубом бывшего капитана российской сборной был турецкий «Адана Демирспор», который игрок покинул в ноябре, расторгнув соглашение.