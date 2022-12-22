Бобёр: «У Пиняева светлое будущее»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о перспективах Сергея Пиняева в случае ухода из самарского клуба.

«Только Сергей знает, уйдёт он или нет. Очень много нюансов. Пиняев сам выбирает тот путь развития, который считает нужным. Одно можно с уверенностью сказать — у него светлое будущее», — заявил Бобёр в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в случае ухода Пиняева «Крылья Советов» не станут сильно хуже, поскольку ранее из команды уходили такие игроки, как Иван Сергеев и Антон Зиньковский.

Напомним, что в последнее время фигурирует информация о возможном трансфере молодого нападающего в столичный «Локомотив».