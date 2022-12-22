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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская – о переходе РФС в АФК: «Не вижу в этом смысла»

22 Декабря 2022 • 20:59 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» высказала свою позицию по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. А заседание исполкома РФС, на котором поднимут этот вопрос, состоится уже завтра.

«Удивлюсь, если РФС решит перейти в Азиатскую конфедерацию. Не очень поддерживаю это — не вижу смысла», - цитирует Смородскую «Чемпионат».

РФС, который является членом УЕФА, попал под санкции и поэтому сборная России не может играть в официальных турнирах, а может только проводить товарищеские игры.

Ранее о необходимости официальных игр для российской сборной заявлял главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Ольга Смородская АФК
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