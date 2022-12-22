Мостовой высказался о возможном переходе РФС в АФК

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой со скептицизмом воспринимает возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Вот пойдёте в Азию, вас допустили. А потом говорят – в Европе вас разблокировали. И что делать? Бросать Азию?», - цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная России и российские футбольные клубы из-за санкций ФИФА и УЕФА не могут участвовать в международных соревнованиях. Исполком РФС планирует рассмотреть вариант с переходом под крыло Азиатской футбольной конфедерации уже завтра, 23 декабря.

Ранее Вячеслав Колосков назвал переход РФС в АФК бесполезным. А Дмитрий Булыкин уверен, что перед этим нужно рассмотреть все юридические тонкости вопроса.