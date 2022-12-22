​Арбитр Карасёв рассказал, есть ли сейчас контакты с УЕФА

В рамках футбольных санкций российские арбитры, в частности Сергей Карасёв, не работают на матчах в турнирах УЕФА и ФИФА. Карасёв ответил на вопрос, имеют ли место быть какие-то контакты судей с УЕФА.

«Никакого контакта с февраля. Единственное, они присылали ссылки на семинары УЕФА для судей. Обычно в августе и в январе мы всегда уезжали на сборы УЕФА для топ-судей. Сейчас нас не приглашают, а просто присылают ссылочку. Я могу зайти и послушать трёхдневные семинары. Но без права голоса. Я не могу выступать, дискутировать», - высказался Карасёв. Видео с его словами опубликовал канал «Панк инсайд» в «Телеграме».