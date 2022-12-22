​Карасёв – о мотивации: «Судейство – моё любимое дело, и я должен обеспечивать семью»

Арбитр Сергей Карасёв отреагировал на предположения о том, что он потерял мотивацию из-за отсутствия работы на матчах международных турниров.

«Я такого не слышал. Может, я просто в интервью сказал, что будем судить теперь в России. Возник ещё материальный вопрос. За матчи Лиги чемпионов мы получали хорошие деньги. И кто-то мог подумать, что мотивации нет. Но если нет мотивации, то человек будет постоянно недобегать и принимать ошибочные решения.

У меня мотивация есть всегда, судейство – моё любимое дело. Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти – я должен обеспечивать свою семью, и я люблю это дело», - сказал Карасёв на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».