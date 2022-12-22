​Карасёв – о мотивации: «Судейство – моё любимое дело, и я должен обеспечивать семью»

Арбитр Сергей Карасёв отреагировал на предположения о том, что он потерял мотивацию из-за отсутствия работы на матчах международных турниров.
«Я такого не слышал. Может, я просто в интервью сказал, что будем судить теперь в России. Возник ещё материальный вопрос. За матчи Лиги чемпионов мы получали хорошие деньги. И кто-то мог подумать, что мотивации нет. Но если нет мотивации, то человек будет постоянно недобегать и принимать ошибочные решения.
У меня мотивация есть всегда, судейство – моё любимое дело. Хочется судить как можно дольше в России. Мотивацию можно найти – я должен обеспечивать свою семью, и я люблю это дело», - сказал Карасёв на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Панк инсайд».
ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0
По итогу ЭСК приняла решение, что судья КАРАСЕВ ошибочно не удалил с поля Бека-Бека на 24-й минуте матча.
Перед матчем было объявлено, что VAR для определения офсайда работать не будет. И в самом деле, когда Бека-Бека заслуживал красной карточки VAR не работал)
Но, когда Промес забил гол VAR ЗАРАБОТАЛ))))
Но ведь это же другое)))
ДИНАМО — ЗЕНИТ 1: 1 12 декабря 2021
«На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером – Оздоев фолил, как и Соболев. Но почему Соболева удалили, а его нет? Оздоев прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру».
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