Карпин назвал игрока «Спартака» лучшим футболистом года

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин проголосовал за лучшего футболиста года. Как информирует издание «Спорт-экспресс», на первое место специалист определил атакующего полузащитника московского «Спартака» Куинси Промеса.

На второе место Карпин поставил Малкома («Зенит»), а на третье – Вильмара Барриоса («Зенит»). В топ-5 также попали Владимир Сычевой и Матвей Сафонов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Промес сыграл 16 матчей за «красно-белых». На счету нидерландского футболиста 14 забитых мячей (два – с пенальти) и шесть результативных передач.