Булыкин - о переходе в АФК: «Сто раз стоит подумать и посмотреть все юридические аспекты»

Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Булыкин порассуждал на тему перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Так можно попасть в ловушку, и в итоге нигде не оказаться. Сто раз стоит подумать и посмотреть все юридические аспекты», - цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Тема перехода РФС в АФК ведётся уже не первый месяц, так как из-за санкций российские команды не могут участвовать в турнирах под эгидой УЕФА. Сборная России была исключена из стыковых матчей за выход на чемпионат мира, а также из отбора к Евро-2024, а российские футбольные клубы исключили из еврокубков на текущий сезон