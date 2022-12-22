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В клубе Серии А ответили на вопрос о трансфере Дзюбы эксклюзив

22 Декабря 2022 • 18:52 Комментировать

Футбольный функционер Адриано Галлиани, ныне занимающий пост генерального директора итальянской «Монцы», высказался о возможном трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Монца» хотела пригласить Дзюбу? Нет, это ошибка. Мы никогда не вели по нему работу», - передает слова руководителя корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.ру».

В настоящий момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента. Последним местом работы Артёма был турецкий «Адана Демирспор». В начале ноября стороны досрочно расторгли трудовое соглашение. В турецкой Суперлиге Дзюба сыграл четыре матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Адриано Галлиани Артём Дзюба Монца
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