​ЦСКА и «Локомотив» претендуют на защитника «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Илья Агапов в обозримом будущем может пойти на повышение. Как сообщает телеграмм-канал «Инсайды от Карпа», 21-летний футболист входит в сферу интересов двух московских топ-клубов – ЦСКА и «Локомотива».

По данным источника, трансфер Ильи Агапова в один из этих клубов может состояться уже в зимнее трансферное окно. При этом не исключено, что защитник завершит сезон 2022/2023 в «Пари НН» - уже на правах аренды.

Отметим, что в ноябре Илья Агапов вызывался в национальную сборную России. При этом на поле в товарищеских матчах против Таджикистана и Узбекистана защитник не выходил.