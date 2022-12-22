Полузащитник сборной Кыргызстана и белорусского ФК «Неман»Алимардон Шукуров не против перехода в подмосковные «Химки», что выступают в РПЛ. Информацией со ссылкой на его агента делится «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 23-летний игрок находится с подмосковным клубом на сборе в Турции. Теперь дело дошло до стадии переговоров между игроком и командой, а у самого игрока неплохие впечатления от клуба и партнёров по команде.

Любопытно, что Алимардон Шукуров недавно забивал в ворота национальной сборной России. Это случилось во время товарищеского матча с россиянами в Бишкеке 24 сентября. Сборная России, напомним, тогда победила – 2:1.