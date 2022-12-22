​В «Зените» решительно опровергли трансфер Адсона

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», дал комментарий насчёт новости о подписании клубом хавбека Адсона из «Коринтианса».

Медведев уже отвечал на вопрос об Адсоне, сказав, что в питерском клубе не собираются комментировать слухи.

Для sport24 генеральный директор «Зенита» дал более решительный комментарий.

«Это фейк», - сказал Медведев, реагируя на предположение о том, что Адсон подпишет контракт с «Зенитом».

Добавим, что «Зенит» завоёвывал титул Российской премьер-лиги в каждом из четырёх предыдущих сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.