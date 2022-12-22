Кухарчук сравнил себя с Роналду

Российский нападающий подмосковных «Химок» Илья Кухарчук сравнил себя с великим португальцем Криштиану Роналду, а также высказался о его сравнении с Лионелем Месси.

«Мне нравятся оба. Но атлетичностью, телосложением я больше похож на Роналду. Это человек-машина», - цитирует его «РБ Спорт».

Он добавил, что такой же оснащенности, как у Месси, у него никогда не будет, потому что он обладает другим телосложением.

Ранее Кухарчук высказался о будущем португальца. Напомним, что сейчас 37-летний Криштиану Роналду – свободный агент, многочисленные слухи связывают его будущее с переходом в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.