Гогниев назвал вратаря «Химок» лучшим футболистом года

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев принял участие в голосовании за лучшего футболиста чемпионата России по итогам 2022 года.

Как сообщается на страницах издания «Спорт-экспресс», специалист поставил на первое место своего подопечного – голкипера Илью Лантратова. Также в его топ-5 попали: Вильмар Барриос («Зенит»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Далер Кузяев («Зенит»), Ибраима Сиссе («Урал»).

27-летний Лантратов провел в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 14 поединков, в которых пропустил 25 мячей.

После 17 проведенных туров «Химки» с 12 набранными баллами занимают предпоследнее место в таблице.