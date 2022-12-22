Алдонин оценил идею перехода РФС в Азию

Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Идея о переходе в Азию мне изначально не нравилась. Выстроить логистику будет тяжело. Сейчас логичнее обратить внимание на детские футбольные школы, развитие резерва и тренеров», - приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить Россию от участия в международных турнирах на уровне сборных и клубов. В скором времени на исполкоме РФС будет рассмотрен вопрос возможного перехода в АФК.