Газзаев выбрал лучшего игрока года

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев принял участие в голосовании за лучшего футболиста 2022 года.

Как информирует «Спорт-экспресс», экс-наставник «армейцев» проголосовал за нидерландского нападающего Куинси Промеса, выступающего за столичный «Спартак». Вторым стал Малком, а топ-3 замкнул Игорь Акинфеев. Далее расположились Александр Соболев и Вильмар Барриос.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и сделал шесть результативных передач.